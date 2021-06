Conheça o homem a chegar na região mais fria do planeta

Foi na sua terceira expedição que o irlandês Ernest Shackleton conseguiu ser o primeiro humano a se aproximar de uma das áreas mais remotas e misteriosas da Terra, a Antártica, cujas temperaturas médias na sua região central ficam entre -30°C e -65°C, tornando-se a menor temperatura do mundo.

Mas seu propósito de cruzar a região a pé, entre o mar de Weddell e o Polo Sul nunca foi conseguido.

Considerado experiente marinheiro, Shackleton tornou-se obcecado pelo propósito de ser um dos principais exploradores do continente gelado, mas nas duas primeiras tentativas não conseguiu alcançar o Polo Sul.

Antes dele, o inglês James Cook, cruzou o Círculo Polar Antártico em janeiro de 1773, chegando bem perto do chamado Continente Branco, mas voltou sem sair da embarcação.

Na terceira expedição organizada, Shackleton decidiu navegar até certo ponto, partindo depois a pé na direção do Polo Sul.

Como trabalhava como marinheiro desde os 16 anos de idade, e já aos 24 fora qualificado pela Marinha Britânica a comandar qualquer navio da frota do Reino Unido.

A notória experiência de Shackleton, garantiu um lugar no navio ‘Discovery’, que partiu em 1901 em direção à Antártica. Durante essa expedição, no entanto, ele enfrentou os primeiros problemas na região da Antártica.

No dia em que caminhava no gelo, acompanhado do capitão Robert Scott, sua equipe bateu um recorde de aproximação do Polo Sul, mas acabou sofrendo por conta da cegueira provocada pela neve, assim como pelas queimaduras do frio.

ESFORÇOS RECONHECIDOS

Nos anos seguintes, depois de várias outras expedições, Shackleton esteve na tripulação do Navio Endurance, cuja partida foi da Geórgia do Sul, em direção à baía de Vahsel.

Mas a embarcação ficou presa no gelo e de 5 de dezembro de 1914 até setembro de 1915, o navio ficou à deriva, na tentativa de que a chegada da primavera contribuísse para derreter o gelo e assim permitir a continuidade da viagem.

Quando a temperatura aumentou, no entanto, em vez de se soltar do gelo o navio começou a afundar, o que levou Shackleton a ordenar a evacuação de todos os tripulantes.

No dia 21 de novembro de 1915, todos os que estavam a bordo do Endurance tiveram que acampar no gelo porque a embarcação afundou completamente no oceano.

No arquipélago das ilhas Shetland do Sul, no oceano Antártico, a Ilha Elefante era a esperança seguinte, a 160 km dali e a sete dias de remadas.

Alguns dos 69 cachorros canadenses que acompanhavam a tripulação e a ajudavam a puxar trenós em explorações terrestres, serviriam de comida nos momentos mais críticos.

Para se ter ideia, no dia da parada total do Endurance, a temperatura do lado de fora era de 28 graus negativos, em pleno verão antártico.

Em outra tentativa, cinco meses depois, o comandante partiu em uma viagem de 1300 km a bordo de um barco salva-vidas, tentando voltar para a Geórgia do Sul visando buscar ajuda. De lá, enviou um barco para resgatar os 22 homens que haviam ficado isolados, mas que chegaram são e salvos em casa.

A aventura tornou aqueles homens protagonistas daquela que é considerada até hoje uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência.

Shackleton foi reconhecido como líder de sucesso, devido à sua capacidade de comandar, até o fim, uma viagem fracassada. Embora não tenha alcançado o seu objetivo inicial, assegurou seu nome na história do Polo Sul.