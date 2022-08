Confrontos na Líbia matam ao menos 23 e geram temor de guerra mais ampla

Para o especialista, a luta pode fortalecer o líder rebelde Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia e acusado por seus adversários de querer instaurar uma ditadura militar, além de pessoas próximas a ele. "Eles se beneficiarão das divisões no oeste da Líbia e terão uma melhor posição de negociação quando a poeira baixar."

Emadeddin Badi, analista do centro de estudos Atlantic Council, alertou que a violência pode aumentar rapidamente. "A guerra urbana tem sua própria lógica. É prejudicial tanto para a infraestrutura civil quanto para as pessoas. Então, mesmo que não seja longa, será muito destrutiva", disse à agência AFP.

De acordo com o Governo de Unidade Nacional, os combates começaram após o fracasso de uma série de negociações, que Bashagha teria abandonado no último momento. O ex-ministro negou que tais conversas tenham ocorrido e acusou a administração de Dbeibah de "agarrar-se ao poder".

Anos depois, em 2019, governo e opositores aceitaram uma trégua humanitária proposta pelas Nações Unidas. Em 2020 um cessar-fogo foi formalizado, e Dbeibah se comprometeu a supervisionar as eleições nacionais que estavam marcadas para dezembro do ano passado, mas que foram canceladas a dois dias do pleito após impasses políticos.

A Líbia vive instabilidade desde o levante apoiado pela Otan, a aliança militar ocidental, em 2011, que levou no mesmo ano à morte do ditador Muammar Gaddafi, na esteira da Primavera Árabe.

Confrontos também foram registrados em Janzur, cidade-satélite da capital apontada como possível ponto de acesso para algumas forças alinhadas com Bashagha. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra ainda o que seriam apoiadores do ex-ministro avançando pelo distrito de Abu Salim, ao sul da capital.

Os confrontos eclodiram ainda na noite de sexta-feira (26), com tiroteios e explosões, e continuaram ao longo do sábado. Os combatentes portavam armas leves e metralhadoras, e morteiros foram instalados nas áreas centrais de Trípoli.

Testemunhas relataram que um comboio de mais de 300 veículos, com apoiadores de Bashagha, partiu da cidade de Zlitan, a cerca de 150 km a leste da capital. O grupo teria o objetivo de derrubar Dbeibah do poder.

O país atravessa um cenário de caos político. A crise se intensificou com impasses pelo poder que persistem há meses e colocou dois grupos em rota de colisão. O primeiro está sediado em Trípoli e é liderado pelo atual primeiro-ministro, Abdulhamid al-Dbeibah. O segundo é chefiado por Fathi Bashagha, ex-ministro do Interior e apoiado pelo Parlamento.

