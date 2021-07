Confronto entre Exército e opositores deixa 25 mortos em Mianmar

O Exército diz que a tomada de poder aconteceu de acordo com a Constituição. Eles alegam graude nas eleições de novembro, ainda que as acusações sejam negadas pelas autoridades eleitorais.

O jornal Global New Light of Myanmar, controlado pelo governo, disse que "terroristas armados" fizeram uma emboscada contra forças de segurança que patrulhavam a região, matando uma pessoa e ferindo seis. O grupo recuou depois da retaliação das forças de segurança, que recuperaram quatro morteiros e seis armas de fogo, segundo o jornal.

Os moradores esperaram até o dia seguinte para sair de suas casas em segurança e contar as vítimas, de acordo com outra testemunha, que ajudou a recolher os corpos ao redor de Depayin.

A região de Saigaing, em particular, tem registrado um aumento dos confrontos entre esses grupos e os militares. Na sexta-feira, os combates começaram no condado de Depayin.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forças de segurança de Mianmar mataram ao menos 25 pessoas em confronto com opositores na sexta-feira (2) em uma cidade na região central do país, no sudeste asiático, segundo moradores.

