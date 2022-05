'Conflito na Ucrânia pode ser início da 3ª Guerra Mundial', afirma George Soros

"Quase 30.000 soldados russos mortos. Mais de 200 aeronaves abatidas. Milhares de tanques russos perdidos, veículos blindados e outros equipamentos. A munição de mísseis russos está quase completamente esgotada. E eles querem encobrir com mentiras de que não estão lutando com força total?", questionou Zelensky em pronunciamento na noite de terça (24).

