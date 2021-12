Condenados a penas de morte são executados no Japão

Três pessoas que estavam no corredor da morte foram executadas, nesta terça-feira (21). As penas de mortes são as primeiras do governo do primeiro-ministro Fumio Kishida, que assumiu o poder em outubro. O Japão é um dos poucos países desenvolvidos que ainda aplica a pena de morte e possui mais de 100 condenados à espera do corredor da morte.

