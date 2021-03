Comitiva brasileira é obrigada a usar máscara em Israel

De acordo com o Estadão, de 35 pesquisas com o uso de spray nasal para tratamento da Covid-19, o EXO-CD24, apoiado por Bolsonaro, é um dos mais iniciais entre os registros de pesquisas clínicas.

Ao saírem do Brasil, todos os integrantes da comitiva estavam sem máscara e ao chegar ao país israelense foram orientados a manter o distanciamento social e não poderão circular pelo país, restritos apenas ao hotel e aos compromissos oficiais. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), está entre o grupo brasileiro em Israel. Ele é crítico ferrenho do uso de máscaras contra a Covid-19.

A comitiva brasileira liderada pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi obrigada a usar máscara e obedecer as medidas de proteção e prevenção contra a Covid-19 em Israel. O grupo foi a Israel em busca de um spray nasal que seria usado no Brasil para tratar a doença.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.