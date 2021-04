Comissão Europeia celebra acordo provisório sobre Lei Europeia do Clima

A Comissão Europeia celebra em comunicado nesta quarta-feira (21) um "acordo provisório" entre os membros do Parlamento Europeu sobre a Lei Europeia do Clima. O braço executivo da UE qualifica a legislação como um dos elementos cruciais do Acordo Verde Europeu, no âmbito do compromisso do bloco de atingir a neutralidade climática até 2050.

A UE tem ainda a meta de reduzir as emissões líquidas de gases estufa em pelo menos 55% até 2030, na comparação com os níveis de 1990. A Comissão Europeia diz que, logo que o acordo provisório de hoje seja formalmente aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, será publicado no Diário Oficial do bloco e entrará em vigor.

A pauta avança na UE na semana em que os Estados Unidos sediam uma cúpula ambiental, em formato virtual, com a participação de líderes de vários países do mundo.