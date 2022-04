Com recesso e ressentimento contra Macron, franceses fogem da urna no 2º turno

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O segundo turno da eleição presidencial na França, que ocorre neste domingo (24) e opõe o presidente de centro-direita Emmanuel Macron, 44, à ultradireitista Marine Le Pen, 53, ficou ainda mais incerto com a divulgação dos números de comparecimento às urnas, durante a tarde.

A taxa de comparecimento dos eleitores às 17h locais (meio-dia em Brasília), de 63,23%, segundo o Ministério do Interior francês, está dois pontos abaixo da de 2017, no primeiro confronto entre Macron, do partido LREM (La République en Marche, a república em ação), e Le Pen, do RN (Rassemblement National, reunião nacional). Está também mais de um ponto abaixo daquela registrada no mesmo horário durante o primeiro turno.

Facultativa, a votação se encerra às 20h locais, 15h no horário de Brasília.

Ao lado dos subúrbios de Val d’Oise e Seine-Saint-Denis, Paris encabeçava a lista de cidades com menor comparecimento matinal às urnas. A expectativa era que a presença dos eleitores se intensificasse no final da tarde. O tempo relativamente aberto e o recesso escolar, que teve início pouco depois do primeiro turno, jogam ainda mais dúvidas sobre a recuperação do nível de abstenção.

O destino dos eleitores de Jean-Luc Mélenchon, terceiro colocado no primeiro turno, é, porém, a principal incógnita. A rejeição a Macron pode levar uma boa parte deles a simplesmente não votar, a optar pelo voto em branco ou ainda à opção mais radical a favor de Le Pen, apesar da recomendação do próprio Mélenchon. "Sabemos em quem nunca votaremos. Não devemos dar votos para a senhora Le Pen", declarou o candidato do partido esquerdista La France Insoumise (a França insubmissa).

Macron votou neste domingo (24) às 13h, em Tuquet, no norte da França, e deve retornar a Paris durante a tarde. O plano do atual presidente é se reunir com apoiadores no Campo de Marte, em frente à Torre Eiffel, depois do fechamento das urnas.

Já a candidata da ultradireita Marine Le Pen compareceu à sua seção eleitoral no final da manhã, na cidade de Hénin-Beaumont, também no norte do país.​

Le Pen foi saudada na chegada a seu local de votação acompanhada do prefeito da cidade, Steeve Briois, outro expoente do RN, partido de Le Pen. Ela também retorna a Paris à tarde.

As pesquisas de intenção de voto dão vantagem de até 15 pontos percentuais para Macron, que aumentou sua distância para Le Pen nos últimos dias de campanha.