Com nova onda de casos, China registra mortes por Covid após mais de 1 ano

A China registrou apenas nesse mês de março 29 mil novos casos de Covid sendo o pior surto desde 2019 quando a pandemia começou. Outros países da Ásia também têm registrado o aumento do casos como a Coreia do Sul, que registrou 621.328 casos; e a Áustria que já informou que voltará a exigir o uso de máscaras do tipo PFF2.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.