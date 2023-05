Com mais de R$ 11 bilhões, rei Charles 3º já é mais rico que sua mãe, Elizabeth 2ª

"A realeza guarda com rigor os segredos de sua riqueza financeira, insistindo que ela é 'privada', mesmo quando é claramente fruto de suas funções públicas", anotou o Guardian. "Pergunte a outra pessoa", "se vire" e "você não tem o direito se saber" são algumas das respostas recebidas por jornalistas quando perguntam sobre as finanças reais.

Após financiar as despesas de Charles por décadas, hoje o ducado está nas mãos do príncipe William, seu filho. Mas, em seu lugar, Charles herdou outro, o de Lancaster, que é ligado ao cargo de rei ou rainha.

Seja como for, parte da riqueza de Charles vem de espertas negociações empresariais da época que era príncipe e responsável pelo Ducado da Cornualha. Estabelecido ainda no século 14, o ducado foi criado para gerar renda para o herdeiro do trono britânico.

O Guardian realizou uma auditoria abrangente, com a ajuda de doze especialistas, dos bens do rei, de centenas de imóveis e joias, passando por pinturas de Monet e Dalí, Rolls-Royces, selos raros e £ 27 milhões (R$ 170 milhões) apenas em cavalos.

Até então, o noticiário recorria à tradicional lista anual dos mais ricos do Reino Unido do jornal Sunday Times, e Charles figurava como tendo £ 600 milhões (R$ 3,8 bilhões).

O jornal inglês The Guardian publicou nas últimas semanas uma série de reportagens investigativas para tentar estabelecer o tamanho da riqueza real e, apesar de dizer que é "impossível saber o valor total de seu patrimônio", sua estimativa de £ 1,8 bilhão para Charles é duas vezes maior do que a imprensa costumava publicar.

O dinheiro do subsídio soberano vem de um fundo de bens da monarquia administrado pelo Crown Estate. Esse patrimônio inclui shopping centers, ruas inteiras da capital Londres e parques eólicos, entre outros. Como no caso da herança, não paga impostos.

Por exemplo: o imposto sobre herança no Reino Unido é de 40% --nos estados do Brasil, varia entre 2% e 8%. Mas a família real está isenta e, quando Elizabeth 2ª morreu, sua fortuna foi transmitida aos filhos sem o pagamento de um único centavo aos cofres públicos.

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - É difícil estabelecer o tamanho do tesouro do rei Charles 3º, ainda que sua fortuna pessoal tenha sido estimada em £ 1,8 bilhão (R$ 11,3 bi). A dificuldade é que ela se divide entre dinheiro próprio, heranças da rainha Elizabeth 2ª, reservas familiares, rendas advindas de sua atual posição como rei e fundos da época em que era príncipe.

