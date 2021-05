Com estatuto de igualdade de direitos políticos, há mais de 26 mil portugueses aptos a votar no Brasil

Trata-se de um acordo bilateral entre os dois países, que garante ainda um outro mecanismo: o estatuto de igualdade de direitos e deveres. Com ele, portugueses residentes no Brasil (e brasileiros que morem em Portugal) passam a ter os mesmos direitos de um cidadão nacional.

A possibilidade de portugueses votarem no Brasil –e de brasileiros votarem em Portugal– foi garantida em abril de 2000, no chamado Tratado de Porto Seguro, assinado nas comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.

Além do direito ao voto, os portugueses também podem ser candidatos. De 2002 a 2020, já houve 436 candidatos com nacionalidade portuguesa beneficiados pelo estatuto.

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Mesmo sem ter dupla-nacionalidade, portugueses residentes no Brasil podem votar nas eleições brasileiras. Para isso, basta pedir o chamado estatuto de igualdade de direitos políticos, disponível após três anos de residência legal no país. Atualmente, há 26.184 portugueses aptos a votar no Brasil, segundo dados fornecidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.