Com dor, mulher vai ao banheiro e descobre gravidez ao ver pés do bebê saindo

Apesar de inesperado, Lucy contou estar feliz com a chegada do primeiro filho. “Eu não acreditava que isso poderia acontecer e pensava: 'Como uma pessoa não sabe que estava grávida?'. Agora que eu vivi isso, eu me arrependo de já te pensado assim. Eu passei a tomar injeção anticoncepcional então, se tudo der certo, não vou ter mais surpresas. É que nem meu pai disse: Se eu tiver mais filhos, ele gostaria de um aviso prévio de pelo menos nove meses”, brincou ela.

Fiquei gritando histericamente: 'Tem um bebê'. Eles esperavam que eu estivesse sofrendo um aborto, e não tendo um bebê de mais de três quilos. Eu estava apavorada. Depois que meus pais chegaram, tudo ficou um pouco confuso, eu acho que o choque tomou conta de mim e eu não consigo me lembrar de nada até algumas horas depois, já no hospital”, relatou ao Daily Mail.

Se contorcendo de dores no vaso, Lucy ouviu um “estampido” vindo de suas partes íntimas e ao olhar para baixo viu os pés do bebê. “Eu estava deitada a cerca de 45 minutos quando senti meu estômago revirar, é a única forma de descrever, e eu senti que precisava fazer cocô. Eu corri para o banheiro e dei à luz em casa, sozinha”, contou a jovem.

