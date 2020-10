Com atraso, boca de urna dá vitória a Luis Arce no primeiro turno na Bolívia

LA PAZ, BOLÍVIA (FOLHAPRESS) - O mais confiável instituto de pesquisa da Bolívia, o Ciesmori, depois de horas de atraso, finalmente publicou, às 0h desta segunda-feira (19) no horário local (1h em Brasília), o resultado de sua pesquisa de boca-de-urna.

Ela indica uma vitória em primeiro turno do candidato do MAS, o esquerdista Luis Arce, já num primeiro turno, com 52,4% dos votos, contra 31,5%, de Carlos Mesa. O resultado, se confirmado depois pelos números oficiais, indica que Arce vencerá as eleições presidenciais já no primeiro turno.

Na Bolívia, para ser eleito no primeiro turno, é preciso ter 50% mais um voto, ou alcançar 40%, com 10 pontos percentuais de diferença.

O instituto explicou que o atraso se deu pelo fato de que a amostragem que tinham no horário combinado, às 20h, não estava completa e não apresentava um 95% de votos válidos, com muitos entrevistados que preferiram não revelar seu voto. Com as horas a mais, foi possível concluir a contagem.

A sondagem não é oficial e os resultados finais da eleição precisam esperar a contagem oficial do tribunal, prevista para os próximos dias. Resta ver, nesta segunda, como reagem os integrantes do partido do MAS e o principal opositor, Carlos Mesa.Logo após o anúncio, ouviu-se bombas de comemoração e buzinaços na cidade.