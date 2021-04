Com 11,4% dos votos contados, Castillo lidera eleições presidenciais no Peru

Com 11,4% dos votos contabilizados, o candidato de esquerda Pedro Castillo lidera a disputa pela Presidência do Peru, informou há pouco o Escritório Nacional de Processos Eleitorais do país (Onpe, na sigla em espanhol). Ele aparece com 15,881% dos votos, seguido por Hernando de Soto (14,478%), Rafael López Aliaga (13,131%), Keiko Fujimori (12,187%) e Yonhy Lescano (8,947%).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.