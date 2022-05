Colômbia: candidato presidencial Gustavo Petro denuncia riscos à sua segurança

O candidato à presidência da Colômbia Gustavo Petro denunciou nesta segunda-feira ter recebido informações sobre riscos à sua "integridade", pelo que suspendeu uma viagem marcada para os próximos dias à região de Eje Cafetero, no centro do país. Petro foi o mais votado nas primárias presidenciais e lidera as pesquisas. Se ele fosse o vencedor nas eleições de 29 de maio, ele se tornaria o primeiro presidente de esquerda a governar a Colômbia.

