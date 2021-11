Clientes ficam presos por três noites em pub na Inglaterra após nevasca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de pessoas que foram ao pub mais alto da Inglaterra, na última sexta-feira (26), estão presas no estabelecimento há mais tempo do que previsto, devido a uma tempestade de neve. Segundo o The Guardian, os 61 clientes já passaram três noites no local.

As pessoas ficaram presas no pub Tan Hill Inn, em Yorkshire Dales, no norte de Londres, após o acesso ao espaço ser bloqueado pela tempestade Arwen. O grupo viajou na sexta-feira para assistir a uma banda de tributo ao Oasis.

O Tan Hill Inn fica situado a 528 metros acima do nível do mar, e costuma ter seu acesso cortado dependendo das condições climáticas. Nicola Townsend, gerente geral do pub, contou que os funcionários têm organizado sessões de filmes, uma noite de perguntas e karaokê para entreter os clientes confinados no estabelecimento.

Além disso, a banda de covers do Oasis, intitulada Noasis, também ficou presa no pub e seguem fazendo apresentações. "Deveríamos ter uma competição de bonecos de neve mais bem vestidos, mas as temperaturas estão muito baixas lá fora. Então, se ficarmos presos hoje, acho que isso pode estar na ordem do dia", disse Townsend ao programa Today da BBC Radio 4.

Equipes de resgate da montanha conseguiram atravessar a neve para atender um hóspede que precisava de atenção médica, e a previsão de saída do grupo é para esta segunda-feira (29), se as estradas forem desobstruídas o suficiente para partir.

Além de comida, bebida e entretenimento, Townsend ainda falou que os funcionários "se certificaram de que a higiene pessoal foi cuidada". Ela ainda afirmou que todos se tornaram bons amigos, e que apesar de parecer clichê, "eles vieram como estranhos e estão saindo como amigos".

No ano de 2013, o pub também hospedou funcionários e quatro pessoas por um período de cinco dias, após a neve invadir a estrada. Tracy Daly, proprietária do pub na época, disse a BBC que os clientes presos ajudaram os membros da equipe e, o mais importante, a cerveja não tinha acabado.