Clientes dormem em camas de loja após ficarem presos por tempestade de neve

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Dinamarca enfrentou uma das mais fortes nevascas dos últimos anos nessa semana. Com estradas bloqueadas, um grupo de clientes e funcionários da loja de móveis Ikea em Aalborg encontrou uma solução inusitada para passar a noite do dia 1º de dezembro.

Pelo menos seis clientes, 21 funcionários da loja e outros trabalhadores do entorno se abrigaram na loja para passar a noite, e aproveitaram as camas e sofás do mostruário para dormir. As informações são da emissora TV2/Nord e do jornal Washington Post.

Felizmente, o estabelecimento possuía móveis e alimentação para todos. A refeição servida, inclusive, teria surpreendido os clientes pela qualidade.

O casal Erik Bangsgaard, 75, e Hanne Bangsgaard estava entre os clientes que ficaram na loja. "Não tínhamos planos. Estamos aposentados. Agora tomamos apenas um pequeno café da manhã antes de voltarmos para casa", disse o homem sobre a estadia na loja à TV2/Nord.

No dia seguinte, ao amanhecer, os funcionários da Ikea também ofereceram um café da manhã para os presentes antes de a loja ser reaberta.

No dia 26 de novembro, dezenas de pessoas que foram a um pub na Inglaterra precisaram passar várias noites no local. Cerca de 61 clientes ficaram presos no pub Tan Hill Inn, em Yorkshire Dales, no norte de Londres, após o acesso ao espaço ser bloqueado pela tempestade Arwen.

O grupo viajou para assistir a uma banda de tributo ao Oasis. O Tan Hill Inn fica situado a 528 metros acima do nível do mar, e costuma ter seu acesso cortado dependendo das condições climáticas. Nicola Townsend, gerente geral do pub, contou que os funcionários têm organizado sessões de filmes, uma noite de perguntas e karaokê para entreter os clientes confinados no estabelecimento.

Além disso, a banda de covers do Oasis intitulada Noasis também havia ficado presa no pub e realizaram várias apresentações. "Deveríamos ter uma competição de bonecos de neve mais bem vestidos, mas as temperaturas estão muito baixas lá fora. Então, se ficarmos presos hoje, acho que isso pode estar na ordem do dia", disse Townsend ao programa Today da BBC Radio 4 à época do confinamento.