Civis são impedidos de deixarem Gaza: “Não haverá migração", diz líder do H

“Eu digo aos nossos irmãos do Egito que a nossa decisão é ficar no nosso país. E diante do plano Sionista que é apoiado pela administração americana, vamos fazê-los falhar, se Deus quiser”, afirma.

“Estão impedindo que a gente saia (...) Estão levando a carteira de identidade e as chaves do carro”, relata.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.