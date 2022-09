Cineasta Jean-Luc Godard morreu por suicídio assistido; enteada

O suicídio assistido é diferente da eutanásia, que não é permitida na Suíça, e costuma ser autorizado desde que não seja por motivos egoístas. Na prática, a diferença entre as as técnicas é quem realiza o procedimento. No Brasil, ambas as técnicas são consideradas crimes.

O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, ícone do cinema moderno, morreu nesta terça-feira (13) aos 91 anos por meio do suicídio assistido. A informação foi confirmada pela família dele ao jornal Libération.

