CIF fechou 981 bares e aplicou 616 multas durante a pandemia em Manaus

As denúncias podem ser feitas por meio do 190, o telefone de ligações emergenciais da PM.

Os dados se referem ao período de junho de 2020 a agosto deste ano. Nesse intervalo de tempo, 164 pessoas foram conduzidas às delegacias da capital para responder pelo crime previsto no artigo 268 do Código Penal, referente à propagação de doenças contagiosas.

