Cientistas estudam paciente que testa positivo para covid há mais de 1 ano

Cientistas estão monitorando um paciente de 60 anos, cuja identidade não foi revelada, que está há mais de 1 ano testando positivo para o vírus da Covid-19.

De acordo com os pesquisadores da Universidade de Yale, nos EUA, o paciente infectado está há 471 dias com o vírus no corpo. Segundo os especialistas, o infectado possui em seu sistema pelo menos três variantes do coronavírus.

Os cientistas perceberam que as mudanças nos genomas são muito rápidas e que o vírus pode estar sofrendo mutações no corpo do paciente. Com isso, o idoso pode ser um provável meio de transmissão de novas cepas.

"Durante a infecção, nós encontramos uma taxa evolucionária acelerada do vírus - tendo 35 substituições do nucleótido por ano, aproximadamente duas vezes maior que a taxa evolucionária global do SARS-CoV-2", explicaram.

O idoso faz parte do grupo de risco, pois possui câncer no sistema linfático. “Essa infecção crônica resulta em uma evolução e divergência acelerada do Sars-CoV-2, um mecanismo que pode potencialmente contribuir para o surgimento de variantes geneticamente diversas”, diz os cientistas em um trecho do artigo.