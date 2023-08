Cientistas descobrem crânio humano de 300 mil anos diferente de todos os achados

Your browser does not support the video tag.

Cientistas chineses encontraram um conjunto de ossos, com crânio e uma mandíbula, datado de 300.000 anos atrás, diferente de qualquer fóssil humano pré-moderno previamente conhecido.

De acordo com o documento, publicado na revista científica "Journal of Human Evolution", o estudo revela evidências de uma linhagem humana desconhecida até então, distinta dos ramos que levaram aos neandertais, denisovanos e humanos modernos (Homo sapiens).

De quem seria a ossada?

Cientistas da Academia Chinesa de Ciências encontraram a ossada na região de Hualongdong, no leste da China, em 2015, junto com outros 15 espécimes do período do Pleistoceno Médio, entre 82.800 a 355.000 anos atrás.

O conjunto de um ancestral humano sem nome que morreu quando tinha entre 12 e 13 anos de idade, denominado HLD 6, foi submetido a uma avaliação morfológica e geométrica recentemente.