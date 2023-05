Cientistas brasileiros criam remédio que destrói vírus da covid no nariz

Uma equipe de cientistas brasileiros criaram um remédio capaz de destruir o coronavírus no nariz e impedir infecções severas. A pesquisa foi publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), segundo O Globo.

A droga foi desenvolvida a partir de uma proteína da cianobactéria que já é usada contra o Sars-CoV-2, tanto em medicamentos antivirais quanto nas vacinas contra a Covid.

“Ele não substitui a vacina, mas complementa as estratégias contra o coronavírus. Poderia ser empregado como spray nasal, por exemplo, em pessoas infectadas para evitar que a infecção se agrave ou naquelas que tiveram contato com infectados para bloquear a ação do vírus”, afirmou para o jornal O Globo Amílcar Tanuri, um dos coordenadores do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e um dos autores do estudo.

Os cientistas se associaram a uma equipe de pesquisadores dos EUA e da Espanha para avançar com o trabalho.