Ciclone tropical Grace atinge Haiti após terremoto

O desastre natural deixou ao menos 1.419 pessoas mortas, mais de 6,9 mil ficaram feridas e milhares de moradores desabrigados. As fortes chuvas tendem a aumentar a tragédia no país.

O ciclone tropical Grace atingiu o Haiti na noite desta segunda-feira (16), tornando ainda mais grave a situação humanitária no país. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), tempestades severas, com ventos de até 75 km/h, poderão provocar inundações e deslizamentos de terra na região, que ainda contabiliza as perdas humanas e materiais provocadas pelo terremoto de magnitude 7,2 ocorrido no sábado (14).

