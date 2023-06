Ciclone faz com que 180 mil pessoas sejam retiradas da Índia e Paquistão

No Paquistão, 82 mil cidadãos foram transferidos para áreas seguras, de acordo com a NDMA (Autoridade de Gerenciamento de Desastres Naturais).

Cerca de 94 mil pessoas foram levadas para abrigos na Índia, segundo a NDRF (Força de Resposta a Desastres Naturais). O ciclone deve atingir terra firme inicialmente na costa do distrito de Kutch, no estado de Gujarat, entre as cidades Mandvi (Índia) e Carachi (Paquistão).

