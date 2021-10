Chuvas na China levam 120 mil a serem retirados de casa na província de Shanxi

As fortes chuvas em Shanxi, uma região normalmente seca, danificaram uma seção de 25 metros de um muro na cidade histórica de Pingyao, considerada como patrimônio histórico pela Unesco, disse a Xinhua . A chuva contínua é a maior ameaça às estruturas históricas da cidade, feitas de argila, segundo o noticiário da agência. Fonte: Associated Press.

Na província vizinha de Shanxi, mais de 120 mil pessoas foram retiradas depois que milhares de casas colapsaram e 190 mil hectares de plantações foram devastados, afirmou a agência estatal de notícias do país, Xinhua , no domingo.

Um ônibus caiu em um rio no norte da China nesta segunda-feira, 11, deixando ao menos dois mortos e outros 12 desaparecidos após uma enchente causada por fortes chuvas destruir casas e alagar plantações. Vídeos postados online mostraram pessoas no topo de um ônibus praticamente submerso em uma correnteza acima de uma ponte próxima à cidade de Shijiazhuang, que fica a cerca de 265 quilômetros ao sudeste de Pequim.

