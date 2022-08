China vai participar de exercícios militares conjuntos na Rússia

A China vai enviar soldados à Rússia no futuro próximo para participar de exercícios militares conjuntos liderados por Moscou e com envolvimento também de Índia, Belarus, Mongólia, Tajiquistão e outros países, afirmou o Ministério de Defesa chinês nesta quarta-feira, 17. A participação chinesa nos exercícios faz parte de um plano anual de cooperação entre Moscou e Pequim e "não tem nenhuma relação com a atual situação internacional e regional", segundo comunicado do ministério.

