China enfrenta novo surto de covid com disseminação da variante Delta

A China tem apertado as restrições com o intuito de evitar que um surto como o de Wuhan se repita, mas mesmo assim, o vírus tem se disseminado.

Os casos são da variante Delta, que tem avançado no país mesmo depois que as autoridades retomaram medidas restritivas rígidas em toda a área. Habitantes de mais de 20 provícias já foram infectados.

Um novo surto de covid-19 foi identificado na China Ocidental nas últimas três semanas com o registro de 800 casos da doença. O novo epicentro da pandemia é a província de Heilongjiang, que fica localizada no Nordeste do país.

