China e Índia se abstêm em votação de resolução vetada pela Rússia no Conselho de Segurança da ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China e a Índia se abstiveram no Conselho de Segurança da ONU na votação sobre uma resolução contra as ações militares da Rússia na Ucrânia. Como já esperado, os russos –que têm privilégio por serem membros permanentes do órgão– vetaram o documento, sendo o único país a votar contra a resolução.

A resolução, se aprovada, condenaria a agressão da Rússia e reafirmaria a soberania, independência e integridade do território ucraniano. O documento também exigiria que os russos retirassem imediatamente suas tropas do país vizinho, além de garantir a rápida assistência humanitária às pessoas que sofrem com o conflito.

A abstenção da Índia é, de certa forma, simbólica, já que o país é um dos principais aliados dos Estados Unidos na Ásia Central, ainda que tenha parcerias bélicas com Moscou. A Casa Branca vê Nova Déli como peça fundamental na disputa econômica com a China.

Desde a invasão russa, a Índia vem se mostrando relutante em criticar diretamente a Rússia, o que incomodou o governo americano. Ao ser questionado sobre a posição indiana quanto ao conflito, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quinta (24) que Washington ainda está em "consultas" não resolvidas com o país aliado.

Nesta sexta, em tentativa de justificar a abstenção, o diplomata indiano que representa o país no Conselho de Segurança declarou que "todos os membros precisam respeitar e encontrar uma forma construtiva para se entenderem". Ainda assim, o embaixador destacou que "é evidente que parte da diplomacia foi ignorada", sem citar diretamente a Rússia em seu discurso.

Além de China e Índia, os Emirados Árabes Unidos também abstiveram na votação.