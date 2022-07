China compartilha novas fotografias da superfície de Marte; confira

Lembre-se de que, além deste módulo, a China também pousou com sucesso o rover "Zhurong", que ajuda a explorar a superfície marciana com mais detalhes. No entanto, o rover entrou no modo "dormir" em maio, quando a região marciana onde Zhu Rong estava localizado começou a entrar no inverno.

A sonda chinesa Tianwen-1 para Marte capturou com sucesso imagens de toda a superfície do "planeta vermelho", e a Administração Espacial da China (CNSA) revelou algumas das imagens obtidas pelo módulo em órbita.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.