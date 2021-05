China autoriza famílias a terem terceiro filho

Para equilibrar a taxa de envelhecimento e a de nascimento, o líder Xi Jinping afirmou que vai estabelecer algumas medidas, também com o intuito de estimular as chinesas a engravidarem como: aumentar o financiamento habitacional, reduzir custos com a educação, garantir direitos de mulheres que estão no mercado de trabalho e repreender dotes classificados por ele como “estratosféricos”.

A China anunciou nesta segunda-feira (31), que as famílias do país passam a ter permissão para terem até três filhos a partir de agora.

