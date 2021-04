China aprova testes clínicos para nova vacina

O imunizante é a terceira vacina contra a covid-19 da empresa. Em dezembro passado, uma vacina inativada desenvolvida pelo Beijing Biological Products Institute Co., Ltd. sob CNBG, se tornou a primeira vacina chinesa a ter autorização de comercialização condicional. Em fevereiro, outra vacina inativada do Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, uma afiliada do CNBG, foi autorizada a entrar no mercado em uma base condicional.

