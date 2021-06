China aprova CoronaVac para crianças a partir de 3 anos

"A Sinovac realizou um estudo clínico na população menor [de idade], que começou no início deste ano, com a conclusão dos ensaios clínicos de primeira e segunda fases", disse à TV estatal chinesa CCTV o diretor da Sinovac, Yin Weidong, segundo o jornal "South China Morning Post".

De acordo com o G1, com a autorização, o país passa a ser o primeiro do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid para crianças.

