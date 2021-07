China apresenta trem que 'levita' sobre trilhos e pode viajar a 600 km/h

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A China apresentou ontem um trem capaz de atingir a velocidade de 600 quilômetros por hora. O veículo traz uma tecnologia eletromagnética (maglev) que permite que ele "levite" sobre os trilhos. Segundo a agência de notícias local, Xinhua, o trem é o veículo mais rápido do mundo.

O trem foi desenvolvido pela empresa estatal China Railway Rolling Stock Corporation e revelado na cidade costeira de Qingdao, na província de Shandong, leste do país.

O veículo já percorre um trecho de Xangai, mas agora fará viagens para outras cidades. O percurso de Pequim para a própria Xangai, por exemplo, deve levar duas horas e meia. De avião, o trajeto de quase 1.000 km levaria três horas, e com o trem-bala, cinco horas e meia.

O projeto do trem foi lançado em outubro de 2016 e contou com o desenvolvimento de um protótipo de trem de levitação magnética com uma velocidade máxima projetada de 600 km/h em 2019. Em junho do ano passado realizou seu primeiro teste.

O trem pode ter de dois a dez vagões, cada um com mais de 100 passageiros, de acordo com Ding Sansan, engenheiro-chefe do projeto. Países do Japão à Alemanha também pretendem construir redes de maglev, embora os altos custos e a incompatibilidade com a atual infraestrutura de ferrovias sejam obstáculos ao rápido desenvolvimento.

Outros modelos de trem rápido em teste

Outros modelos de trem rápidos também estão sendo desenvolvidos por empresas ligadas aos empresários Elon Musk e Richard Benson. Em novembro do ano passado, a empresa de tecnologia Virgin Hyperloop, de Benson, anunciou um bem-sucedido primeiro teste de transporte de passageiros no deserto de Nevada a bordo de um trem futurista ultrarrápido.

Duas pessoas embarcaram no trem - funcionários da Virgin Hyperloop - para um percurso em uma pista de testes de 500 metros em 15 segundos, alcançando 172 km/h. O veículo adota o conceito do Hyperloop, que foi lançado em 2013 pelo bilionário Elon Musk, fundador da Tesla. Basicamente, trata-se de uma cápsula dentro de um túnel a vácuo que viajará a grandes velocidades. Na ambição de Musk, o projeto definitivo do Hyperloop será capaz de chegar a velocidades de 1.100 km/h - superior a de aviões que realizam voos comerciais.