China afirma que está há 40 dias sem transmissão local da Covid-19

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta sexta-feira (25) que está há 40 dias sem registros de transmissão local do novo coronavírus, entretanto, em todo o país, há oito casos de infectados que contraíram o vírus no exterior. As informações são da EFE.

Ainda segundo a agência, os casos importantes fora registrados em Xangai (4) e Pequim (1) e nas províncias de Guangzhou (2) e Sichuan (1).

Como nenhuma morte pela doença foi relatada neste último balanço, o número de óbitos no país asiático desde o início da pandemia permanece em 4.634. Já o saldo total de pessoas diagnosticadas com Covid-19 na China chegou a 85.322.