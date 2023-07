China acusa o Reino Unido de 'proteger os fugitivos' procurados por Hong Kong

A polícia de Hong Kong ofereceu na segunda-feira recompensas de um milhão de dólares de Hong Kong (pouco menos de R$ 614 mil) por cada um dos oito ativistas pró-democracia que permanecem no exterior, acusados de crimes como subversão e conluio com forças estrangeiras.

"A única forma de acabar com o destino deles como fugitivos, que serão procurados pelo resto da vida, é se renderem", disse Lee a jornalistas, afirmando que, caso não o façam, "passarão seus dias com medo".

