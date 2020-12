Chile recebe vacina da Pfizer e deve começar imunização hoje mesmo

Chegou no Chile nesta quinta-feira (24), um carregamento com 10 mil doses da vacina contra o coronavírus dos laboratórios Pfizer/BioNTech, de acordo com informações da presidência do país. O país é o segundo da América Latina a receber o fármaco, depois do México, e o primeiro da América do Sul.

Segundo a France Presse, as vacinas chegaram ao aeroporto de Santiago em um voo comercial que partiu da Bélgica, onde a vacina foi produzida.

A vacinação no Chile deve começar ainda nesta quinta-feira para os profissionais da saúde de quatro regiões do país. As primeiras doses serão aplicadas nos profissionais que trabalham em Unidades de Tratamento Intensivo com pacientes em condições críticas no sul do Chile e na região metropolitana de Santiago.

Em uma segunda etapa, serão vacinados os demais profissionais da saúde, os idosos e as pessoas com doenças crônicas. Depois, outras pessoas de grupos de risco e, finalmente, a campanha será ampliada para a população geral.

O presidente Sebastián Piñera anunciou que o Chile conseguiu assegurar o fornecimento de 30 milhões de doses da vacina, o que permitiria inocular 15 dos 18 milhões de habitantes do país durante o primeiro semestre de 2021.