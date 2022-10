Chefe de recrutamento da Rússia é encontrado morto em 'situação suspeita'

Na ocasião, o presidente russo voltou a culpar as nações ocidentais por iniciarem uma guerra por procuração com a Rússia e anunciou também o aumento no financiamento para impulsionar a produção de armas.

Apesar do anúncio, o mandatário afirmou que Moscou ainda estuda retomar o recrutamento em 15 dias. "A linha de frente tem 1.100 km de extensão, então é quase impossível mantê-la exclusivamente com tropas formadas por militares contratados", acrescentou.

"Não há mais nada planejado. Nenhuma proposta foi recebida do Ministério da Defesa e não vejo necessidade de fazê-lo no futuro próximo", disse o presidente russo.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou em entrevista coletiva ontem o fim do recrutamento de reservistas para lutar na guerra contra a Ucrânia. Segundo Putin, 222 mil soldados, dos 300 mil esperados, já foram recrutados, e 16 mil já estão em "unidades envolvidas no combate".

A morte de Malyk aparece em meio a uma série de ataques contra escritórios de mobilização na Rússia. Segundo o The Mirror, cerca de 70 departamentos foram atacados com coquetéis molotov.

O corpo do tenente-coronel Roman Malyk, de 49 anos, foi encontrado próximo a uma cerca em sua casa na região de Primorsky, na Rússia. De acordo com a reportagem, há relatos de que ele teria morrido por enforcamento, e a polícia russa busca confirmar se o caso se trata de suicídio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.