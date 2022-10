Chefe de missão internacional chama urna eletrônica de 'fortaleza' e diz que Brasil tem o melhor modelo

Ele afirmou que os observadores encontraram no Brasil os "mais altos" padrões de segurança do sistema eletrônico de votação. Córdova disse ainda que a urna eletrônica é uma "fortaleza" contra ataques.

Em parecer sobre a primeira etapa do pleito, a missão afirmou que o Brasil é referência regional na instrumentação do voto eletrônico.

