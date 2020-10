Chefe de gabinete de vice-presidente dos EUA testa positivo para covid-19

O chefe de gabinete do vice-presidente dos Estados Unidos, Marc Short, testou positivo para covid-19, segundo informações divulgadas neste domingo pelo porta-voz de Pence, Devin O'Malley. Apesar disso, o vice-presidente Mike Pence manterá sua agenda de compromissos.

Outra pessoa próxima a Pence, o conselheiro político Marty Obst, também testou positivo nesta semana, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Após testes de Pence e sua esposa terem resultado negativo no sábado, o vice-presidente decidiu não entrar em quarentena, segundo o O'Malley. Pence consultou a equipe médica da Casa Branca e seguirá as diretrizes para "pessoal essencial".

Conforme orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, deve-se adotar quarentena após o contato próximo com uma pessoa infectada com covid-19, "mesmo se o teste for negativo", porque os sintomas podem aparecer de dois a 14 dias após a exposição ao vírus.

Pence deve fazer campanha no Estado da Carolina do Norte neste domingo e em Minnesota na segunda-feira. O anúncio dos testes positivos ocorre três semanas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, e vários membros de sua equipe, terem testado positivo para coronavírus. A infecção de Trump exigiu uma estadia de três noites no hospital. Ele voltou à campanha 11 dias após seu teste positivo inicial.