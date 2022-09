Charles 3º é proclamado rei do Reino Unido

Estão no horizonte um novo referendo sobre a independência da Escócia, pressões crescentes para a integração da Irlanda do Norte à República da Irlanda e até um ressurgente nacionalismo em Gales --algo particularmente doloroso para um homem que ficou tão associado à região.

Enquanto Elizabeth assumiu o trono quanto o Reino Unido ainda era uma potência, Charles herda um país que vive uma crise de identidade e se tornou um ator secundário na geopolítica global. Além de ter optado por uma guinada isolacionista com o brexit, o divórcio com a União Europeia, tem sua própria existência sob risco.

Estavam presentes ainda os ex-ministros do Reino Unido Boris Johnson, Theresa May, David Cameron e Tony Blair.

Na primeira parte da cerimônia, da qual o rei não participou, o lorde presidente do grupo chamado Conselho de Adesão anunciou a morte da rainha Elizabeth 2ª e proclamou o novo monarca. O conselho é formado por deputados, o prefeito de Londres, funcionários públicos, altos comissários dos países do Commonwealth, a primeira-ministra, Liz Truss, e uma série de lideranças religiosas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Charles 3º, 73, foi proclamado o novo rei do Reino Unido na manhã deste sábado (10), em cerimônia no palácio de Saint James, em Londres. A proclamação foi lida pouco depois das 10h no horário local (6h em Brasília). Pela primeira vez, o evento foi transmitido pela televisão.

