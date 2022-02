Chanceler russo cancela visita à sede da ONU devido ao fechamento do espaço aéreo

A União Europeia anunciou neste domingo (27) a proibição no espaço aéreo do bloco a aeronaves russas. A medida inclui jatos particulares e tem o objetivo de pressionar o país a encerrar o conflito armado na Ucrânia.

