Chanceler brasileiro se reúne com assessor de húngaro Viktor Órban

A Folha de S.Paulo revelou em julho que o chanceler da Hungria, Péter Szijjártó, em reunião com a ministra Cristiane Britto, em Londres, no início de julho, ofereceu ajuda para a reeleição de Bolsonaro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, encontrou-se em Lisboa no sábado (15) com o ex-deputado português Mario David, que atua como assessor para temas europeus do primeiro-ministro húngaro, o populista de direita Viktor Orbán.

