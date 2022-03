Cerco da Rússia a cidades da Ucrânia cria 1 milhão de refugiados em 8 dias

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Os refugiados estão sendo abrigados em escolas adaptadas, em apartamentos particulares, acampamentos improvisados, centros de conferência, vinícolas de luxo e até mesmo na casa de um deputado moldávio. "Não sabemos para onde estamos indo", disse Anna Rogachova, de 34 anos, dona de casa de Odessa, cidade ucraniana no Mar Negro, minutos depois de cruzar para Moldávia com sua filha de 8 anos na manhã de terça-feira. "E não sabemos quando voltaremos."

Se a luta se prolongar e os ucranianos continuarem a migrar no ritmo atual, essa pode ser a maior crise de refugiados desde a 2.ª Guerra, disse Philipp Ther, professor de história da Europa Central na Universidade de Viena. "Isso chegaria à escala da situação do pós-guerra", afirmou.

