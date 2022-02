Cerca de 50 soldados russos foram mortos durante ataques na Ucrânia

Além disso, as Forças Armadas ucranianas informou mais cedo que derrubou um helicóptero e 6 aviões da Rússia. As ações ocorrem depois que o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou uma operação militar especial no país vizinhos. Segundo informações iniciais, os bombardeios deixaram 8 mortos e 9 feridos, até o momento.

Os militares da Ucrânia afirmaram que destruíram 4 tanques e mataram cerca de 50 soldados russos durante os ataques na cidade de Kharkiv, no leste do país.

