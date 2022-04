Centenas de cães morrem de fome em abrigo perto de Kiev

O conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, postou recentemente um vídeo nas redes sociais mostrando o abrigo em Borodyanka, no qual cães podem ser vistos latindo para voluntários enquanto caminham ao redor do cadáver ensanguentado de outro cachorro.

O abrigo em Borodyanka é um dos muitos que foram forçados a ficar sem gerenciamento ou suprimentos devido ao avanço da ocupação russa no país. No início de março, vários voluntários foram mortos enquanto tentavam levar comida para animais abandonados e famintos em outro abrigo nos arredores de Kiev.

De acordo com a CBS, o vídeo foi feito por uma voluntária das frentes ucranianas, cuja identidade não pôde ser revelada. Ainda não há informações em relação à autenticidade do vídeo.

O caso ganhou repercussão depois que Oleksandra Matviichuk, advogada e chefe da ONG Centro para as Liberdades Civis da Ucrânia, compartilhou um vídeo no Twitter mostrando uma pilha de cadáveres de cães. O objetivo era destacar que nenhuma forma de vida é imune à guerra.

A revelação foi feita por tropas ucranianas que reconquistaram recentemente uma antiga base tomada pelos russos, segundo informações do jornal britânico The Independent.

