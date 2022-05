Censo da Argentina mostra aumento da população e inclui questões de diversidade

O aumento da população argentina não altera o ranking dos países com mais habitantes da América do Sul. O Brasil, com 212,6 milhões de pessoas, segue isolado na liderança. Em segundo lugar vem a Colômbia, com 50,1 milhões. A Argentina e seus 47 milhões de habitantes ficam na terceira posição.

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Os dados preliminares coletados no censo realizado na Argentina nesta quarta-feira (18) indicam que a população do país subiu para pouco mais de 47 milhões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.