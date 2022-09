Cemitério clandestino com 440 corpos é encontrado em Izium na Ucrânia

De acordo com as autoridades, as vítima são moradores e soldados que foram mortos por tiros pelos soldados e pelos ataque aéreos feitos na região.

Uma cemitério clandestino com mais de 440 corpos, foi localizado nessa quinta-feira (15), na cidade de Izium, na Ucrânia. O território havia sido invadido pela Rússia durante a guerra e foi retomado pelas tropas ucranianas no início da semana.

