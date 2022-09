Castelo de Balmoral é um dos locais favoritos da rainha Elizabeth

Geralmente, a rainha fica no castelo de agosto a outubro. Neste ano, ela foi no dia 21 de julho, e foi lá que ela empossou Liz Truss como primeira-ministra -a primeira vez em seu reinado que ela realizou a audiência na Escócia.

Todo verão ela viaja para a propriedade situada a 80 quilômetros da cidade de Aberdeen, no estado de Balmoral, com membros de sua família.

