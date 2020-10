Casos de Covid-19 superam a marca de 44 milhões no mundo

Os casos de covid-19 ultrapassaram a marca dos 44 milhões, nesta quinta-feira (29). Cerca de 404 mil novas infecções foram confirmadas pelo novo coronavírus no planeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).Mais de 1,1 milhão de mortes foram registradas entre esta quarta (28) e quinta-feira, com 5,7 mil novos óbitos em apenas um dia.

De acordo com o R7, no ranking mundial, os Estados Unidos confirmaram 8,6 milhões de casos, seguido da Índia com 8 milhões. O Brasil vem logo em seguida, com 5,3 milhões, e a Rússia, com 1,5 milhão.

O número de pacientes recuperados no planeta está atualmente em 32,8 milhões, e dos mais de 11 milhões de pacientes ativos, menos de 1% (82 mil) estão em estado grave ou crítico.